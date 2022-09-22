МИНСК, 22 сен — ПРАЙМ. В Белоруссии с 23 сентября вводится запрет на вывоз за пределы страны более 250 видов промышленных товаров согласно кодам товарной номенклатуры, соответствующая норма прописана в постановлении Совета министров республики от 20 сентября № 630, опубликованного в четверг на национальном правовом портале. Россия и Белоруссия разработают систему по управлению косвенными налогами

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения", — говорится в постановлении.

Ввозится также запрет на вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС из Белоруссии в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

В перечень запрещенных к вывозу товаров включены железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и ряд других видов продукции. Белоруссия хочет создать собственные финмеханизмы в рамках ШОС

В соответствии с документом, временный запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении товаров или актом экспертизы происхождения товаров, подтверждающим их белорусское или российское происхождение. Также запрет не будет касаться товаров, вывозимых за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Не будут запрещены к вывозу товары, "перемещаемые между частями территории Российской Федерации транзитом через территорию Республики Беларусь", а также товары, "вывозимые из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств".

Данная норма будет действовать в течение шести месяцев.