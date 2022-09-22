МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский автопром после заметного спада восстанавливается, в стране появляются новые производства, заявил РИА Новости глава комитета Государственной думы РФ по экономической политике Максим Топилин. В "АвтоВАЗе" напомнил об идее использовать маткапитал для покупки авто

Производство легковых автомобилей в России в июле в годовом выражении сократилось на 80,6%, до 19,4 тысяч штук, однако по отношению к июню зафиксирован рост на 44,5%, сообщал ранее Росстат.

"Ситуация в российской экономике сейчас гораздо лучше, чем мы того ожидали летом. Настроение в то время у всех нас было тревожное, имелись опасения, что будут серьезные сбои в поставках различной продукции, что сильно просядут многие отрасли. Ан нет, справились. Даже автопром, который, после ухода зарубежных компаний из-за нехватки комплектующих обвалился на 80-90%, сейчас восстанавливается",- сказал Топилин.

"В Липецке, например, скоро будет открыто новое производство, о чем, к слову, мы не догадывались еще в июне, в особой экономической зоне "Алабуга" в декабре совместно с китайскими партнерами начнется выпуск новых автомобилей",- добавил глава комитета ГД РФ по экономической политике. Стало известно, когда россиянам ждать первую новинку "АвтоВАЗа"

По его словам, просто нужно было время, чтобы прошли первые шоки, когда санкции чуть ли не ежедневно сыпались одни за другими. "Когда нам надо было разобраться не только в каждой строке всех этих многотомных санкционных талмудов, но и в нас самих, что у нас есть, что мы сами можем",- заметил он.

"Мы быстро развернули биржу импортозамещения, бизнес с помощью министерств, в первую очередь, Минпромторга активно взялся за поиски партнеров как в России, так и в дружественных странах",- подчеркнул Топилин.

Впрочем, сказал он, никто ни в Госдуме, ни в правительстве сегодня не обольщается, вопросов до сих пор предостаточно. "Мелочей нет. Ведь, казалось бы, что такое, допустим, этикетка для бутылки вина? Пустяк. Так вот выяснилось, что эта этикетка — чуть ли не самая большая сейчас проблема в отечественном виноделии, нам оказалось технически сложно ее и сделать, и наклеить на бутылку!",- признал глава комитета.