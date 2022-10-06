МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает запуск субсидии для выпуска серийного производства потребительской электроники, в том числе ноутбуков, стационарных компьютеров, планшетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

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Замглавы Минпромторга Василий Шпак на пленарной сессии "Микроэлектроника 2022" анонсировал запуск субсидии на "серийное производство электронной аппаратуры", сообщил ранее в четверг "Коммерсант" со ссылкой на источники. По словам одного из источников, мера подразумевает поддержку компаний, которые планируют выпускать электронику для потребительского сегмента — планшеты, смартфоны, ноутбуки и ПК. Согласно источнику, параметры субсидий еще не ясны, совокупный объем господдержки отрасли может вырасти с 144 миллиардов рублей в 2022 году до 210 миллиардов рублей в 2023 году.

"Данная мера находится в разработке и будет запущена после согласования со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке", — сообщили РИА Новости в ответ на запрос о том, какие меры в этой связи будет предпринимать ведомство.

В конце августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти страны планируют выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, в том числе были разработаны долгосрочные планы. Мишустин также отметил, что несмотря на усиливающееся влияние санкций, когда идет перестройка кооперационных связей, у России есть все возможности разработать востребованные экономикой технологические решения и передовые образцы промышленной продукции.