МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В Мариуполе планируется возобновить крупнейшее предприятие по производству неона "Ингаз", заявил и.о. замглавы министра промышленности и торговли ДНР Сергей Ильин. Министр энергетики Украины призвал ввести санкции против "Росатома"

Агентство Reuters в марте сообщило, что два ведущих украинских поставщика неона — "Ингаз" и "Криоин" — на долю которых приходится около половины мировых поставок этого газа, прекратили свою деятельность. Как заявил РИА Новости руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, это приведёт к росту цен на чипы, что, в свою очередь, отразится на себестоимости техники, в которой они используются.

В июле вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия сможет до конца года выйти на производство до 10% мировых потребностей высокочистого неона, в 2023 году — до четверти.

"Сейчас ожидается подключение предприятия к энергоснабжению, и при условии уже возобновления электроснабжения будут определены сроки возобновления производственной деятельности предприятия. Могу сейчас сказать, что есть ряд заявок от предприятий — как из ДНР, так и из других регионов РФ, которые готовы участвовать в возобновлении производства", — сказал Ильин в эфире телеканала "Россия 24".

"Ингаз" потенциально может выпускать 100-150 тысяч кубометров неона. Ранее сырье на предприятие поставляли мариупольские металлургические предприятия "Азовсталь" и завод имени Ильича.