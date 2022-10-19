ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — ПРАЙМ. Руководство Лермонтовского горнообогатительного комбината ("дочка" "Примтеплоэнерго"), занимающегося выпуском вольфрамового концентрата, приняло решение о ликвидации предприятия из-за накопленных долгов и ввиду отсутствия рынка сбыта продукции, сообщает "Примтеплоэнерго". S&P ухудшило прогноз рейтинга LG Electronics

"Руководством ООО "Лермонтовский горнообогатительный комбинат" принято решение о ликвидации предприятия с обеспечением всех социальных выплат и предоставлением рабочих мест увольняемым сотрудникам в Пожарском муниципальном районе и на других предприятиях Приморского края с учетом их пожеланий. Решение принято в связи с отсутствием у ГОКа рынков сбыта вольфрамового концентрата, убыточной деятельности комбината, а также накопленной задолженностью в размере 400 миллионов рублей, в том числе 150 миллионов рублей перед КГУП "Примтеплоэнерго", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для продолжения работы горнообогатительного комбината необходимы вложения в размере 250 миллионов рублей. Эта сумма равна "половине годовой ремонтной программы в сфере теплоснабжения и водоснабжения на территории 32 муниципальных образований Приморья", где "Примтеплоэнерго" оказывает услуги, добавили в компании.

"Решение о необходимости дальнейшей добычи вольфрамовых руд на месторождениях горнообогатительного комбината будет приниматься министерством промышленности и торговли Приморского края с учетом складывающейся конъюнктуры рынка сбыта данной продукции", — уточняется в сообщении.