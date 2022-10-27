Лукашенко: легпром Белоруссии должен занять в России вакантную после ухода компаний Запада нишу
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Предприятия белорусской легкой промышленности должны занять на российском рынке освободившуюся после ухода западных компаний нишу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Так это шанс занять вот эту нишу. На нашем основном рынке – российском", — сказал Лукашенко, принимая с докладом председателя концерна "Беллегпром" Татьяну Лугину. Его слова приводит агентство Белта.
Белорусский лидер отметил, что российский рынок покинули многие зарубежные игроки, сократился импорт товаров и в Белоруссии. Лукашенко поставил задачу легпрому страны заполнить освободившуюся нишу и на внутреннем рынке.
"Если вы за это время, как и другие отрасли, допустим, как сельское хозяйство, не подниметесь, грош вам цена. Сейчас уже вам никто не мешает. И вы вообще монополисты, у вас нет настоящей конкуренции. Вот в чем возможность этого сложного периода", — пояснил Лукашенко. Он подчеркнул, что "кризис — это тяжело, трудно, но это — шанс, это возможность". "И прежде всего для легкой промышленности. У нас же есть все. Ткани есть, швейные машины есть, квалифицированный персонал — и технологи, и руководители, и швеи, и другие, кто вяжет и еще что-то делает, — у нас все есть. Поэтому все завит от нас, как мы развернемся", — подчеркнул глава белорусского государства. Он добавил, что если в отрасли есть какие-то проблемы, то сейчас их решать проще.
В свою очередь Лугина рассказала президенту о возрастающих объемах производства в отрасли и сделала прогноз, что после отмечавшегося в этом году спада предприятия смогут по итогам 2022 года выйти на прошлогодние объемы выпуска товаров легкой промышленности. "До конца года мы планируем выйти на 100%", — подчеркнула глава концерна. По ее словам, в марте-апреле этого года отрасль "неоднозначно и остро среагировала на процессы, которые произошли в эти месяцы", однако в мае падение производства удалось приостановить. "За май-сентябрь мы, в принципе, восстановили положительную динамику работы. В третьем квартале мы нарастили объемы практически на 9%. Экспорт с мая по сентябрь включительно вырос на 24%. Наращивание экспорта мы считаем основной и главной задачей", — отметила Лугина.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221027/838607432.html