МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Предприятия белорусской легкой промышленности должны занять на российском рынке освободившуюся после ухода западных компаний нишу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Кремле прокомментировали субсидирование закупок дизтоплива у Белоруссии

"Так это шанс занять вот эту нишу. На нашем основном рынке – российском", — сказал Лукашенко, принимая с докладом председателя концерна "Беллегпром" Татьяну Лугину. Его слова приводит агентство Белта.

Белорусский лидер отметил, что российский рынок покинули многие зарубежные игроки, сократился импорт товаров и в Белоруссии. Лукашенко поставил задачу легпрому страны заполнить освободившуюся нишу и на внутреннем рынке.

"Если вы за это время, как и другие отрасли, допустим, как сельское хозяйство, не подниметесь, грош вам цена. Сейчас уже вам никто не мешает. И вы вообще монополисты, у вас нет настоящей конкуренции. Вот в чем возможность этого сложного периода", — пояснил Лукашенко. Он подчеркнул, что "кризис — это тяжело, трудно, но это — шанс, это возможность". "И прежде всего для легкой промышленности. У нас же есть все. Ткани есть, швейные машины есть, квалифицированный персонал — и технологи, и руководители, и швеи, и другие, кто вяжет и еще что-то делает, — у нас все есть. Поэтому все завит от нас, как мы развернемся", — подчеркнул глава белорусского государства. Он добавил, что если в отрасли есть какие-то проблемы, то сейчас их решать проще.

В свою очередь Лугина рассказала президенту о возрастающих объемах производства в отрасли и сделала прогноз, что после отмечавшегося в этом году спада предприятия смогут по итогам 2022 года выйти на прошлогодние объемы выпуска товаров легкой промышленности. "До конца года мы планируем выйти на 100%", — подчеркнула глава концерна. По ее словам, в марте-апреле этого года отрасль "неоднозначно и остро среагировала на процессы, которые произошли в эти месяцы", однако в мае падение производства удалось приостановить. "За май-сентябрь мы, в принципе, восстановили положительную динамику работы. В третьем квартале мы нарастили объемы практически на 9%. Экспорт с мая по сентябрь включительно вырос на 24%. Наращивание экспорта мы считаем основной и главной задачей", — отметила Лугина.