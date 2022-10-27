В Луганской народной республике с начала года добыли три миллиона тонн угля
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ЛУГАНСК, 27 окт — ПРАЙМ. Порядка 3 миллионов тонн угля добыли шахтеры ЛНР с начала года, сообщили журналистам в пресс-службе минтопэнерго.
"С начала года горняки ГУП ЛНР "Республиканская топливная компания "Востокуголь" выдали на-гора 3 миллиона тонн угля. Это результат работы шести угледобывающих предприятий", — сообщил представитель ведомства.
По данным минтопэнерго республики, символичную глыбу "3 миллиона тонн" выдали на-гора на шахте имени Вахрушева в Ясеновском.