МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Индонезия изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других ключевых металлов, используемых для аккумуляторов, заявил министр инвестиций страны Бахлил Лахадалия. Михельсон усомнился в возможности создания газового ОПЕК

"Я вижу достоинства создания ОПЕК для управления торговлей нефтью, чтобы обеспечить предсказуемость для потенциальных инвесторов и потребителей… Индонезия изучает возможность формирования похожей структуры управления в отношении имеющихся у нас полезных ископаемых, в том числе никеля, кобальта и марганца", — заявил министр британской газете Financial Times.

На вопрос, обращалась ли Индонезия к другим крупным производителям никеля с этой идеей, министр ответил, что страна пока еще разрабатывает структуру, которую она могла бы предложить.