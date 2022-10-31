НОВОСИБИРСК, 31 окт — ПРАЙМ. Российский фармпроизводитель Renewal ("ПФК Обновление") по итогам 2022 года запустит в производство 50 новых лекарственных препаратов, а в 2023 году еще 80 новинок, сообщает компания в понедельник. В России в сентябре выросли цены на лекарства от простуды

В сообщении поясняется, что 40 из 50 запланированных к выпуску в 2022 году новых лекарств от Renewal уже запущены в производство. В основном все это аналоги популярных импортных препаратов. Среди них – азитромицин, тетрациклин, L-тироксин, омепразол, тамсулозин, большое количество препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы: каптоприл, бисопролол, розувастатин, лизиноприл и другие.

"В 2023 году планируется запуск 80 новых препаратов – сердечно-сосудистых, кроверазжижающих, противовирусных, кишечно-желудочных, а также направленных на лечение опорно-двигательного аппарата и так далее. Среди торговых наименований – периндоприл, лозартан, валсартан, триметазидин, умифенавир, осельтамивир, ибупрофен, рабепразол и другие. Планируется, что общий объем производства увеличится на 25% по сравнению с текущим годом", — сообщает Renewal.

По данным директора по маркетингу и рекламе компании Дениса Лубова, к началу 2023 года в Новосибирске запланировано открытие новых производственных линий по изготовлению антисептических лекарственных средств во флаконах и назальных препаратов в форме дозированных спреев, капель. Уже закончены все строительные и инженерные работы, ожидается поставка части оборудования. Общий объем производства этой группы препаратов составит 13 миллионов упаковок в год.

Также в следующем году Renewal планирует открытие нового участка по производству суппозиториев (свечей). Участок будет работать на территории цеха в рабочем поселке Сузун. В компании прогнозируют до 15% доли рынка в каждом из кластеров присутствия.

Renewal ("Производственная фармацевтическая компания "Обновление") — один из крупнейших российских производителей лекарственных средств, производственно-исследовательский комплекс расположен в Новосибирске и рабочем поселке Сузун. В лекарственный портфель компании входят лекарственные препараты в разных формах, включая анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты, антибиотики, инъекционные растворы и препараты лор-группы. В 2021 году компания открыла производство мазей. В настоящий момент фармкомпания производит порядка 180 лекарственных препаратов. Среднегодовой прирост продаж за последние три года находится на уровне 30%.