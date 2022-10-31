МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Создание мировой организации наподобие ОПЕК для экспортеров никеля требует особого механизма долгосрочного регулирования, при этом сама инициатива привлекательна и позволит освободить рынок от хаоса спекулянтов, настроенных на сиюминутный результат, поделился мнением с РИА Новости советник управляющего директора ООО "Инэнерджи" (компания-участник НТИ) Вячеслав Иванов. Эксперт назвал роль России в "никелевом ОПЕК"

Министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия заявил газете Financial Times, что страна изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других ключевых металлов, используемых для аккумуляторов.

По словам Иванова, либеральная модель нерегулируемого рынка не дает тех преимуществ, которые от нее ожидают, потому что экономические агенты стремятся максимизировать свою прибыль, что приведет рынок не в эквилибриум, а в хаос с обогащением одних за счет других.

"Поэтому предсказуемый рынок действительно выглядит привлекательно. Необходимо взвесить концентрацию основных залежей сырья, обогащения и производства, чтобы разработать механизм долгосрочного регулирования в интересах производителей и потребителей", — заявил эксперт.

"В любом случае, модель ОПЕК с относительно небольшим количеством высоко вовлеченных во все аспекты отрасли крупных представителей выглядит более привлекательно, чем хаос спекулянтов, максимизирующих сиюминутный результат", — подытожил Иванов.