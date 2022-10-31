АБУ-ДАБИ, 31 окт — ПРАЙМ. Необдуманная политика европейских регуляторов по декарбонизации ведет к уходу промышленности из Европы, ее ослаблению, заявил глава итальянской Eni Клаудио Дескальци. Генсек ОПЕК спрогнозировал рецессию в Европе

Он отметил, что Европе нужно четко понять, что нефть и газ должны присутствовать в энергобалансе, хотя использовать их нужно более эффективно, сокращая выбросы. Однако политика Европы по декарбонизации создает для промышленности только новые вызовы.

"В Европе наши институты создают для нас новые и новые вызовы, на старые цели они накладывают новые цели. Сначала 40% сокращение выбросов, потом 50% сокращение выбросов, затем 55%. И это создает большую волатильность. И теперь мы вынуждены влезать в долги, чтобы финансировать то, что мы сами же создали", — сказал Дескальци, выступая на конференции ADIPEC.

"Откровенно, это убивает промышленность", — добавил он. В результате, считает Дескальци, промышленность покидает Европу из-за высокой стоимости энергии, и она "становится слабее". Именно поэтому Европе нужны структурные решения, уверен Дескальци.

"В Европе мы платим в 6-7, а то и в 15 раз больше за энергию, чем в США", — заявил глава Eni. По его словам, правительства в Европе пытаются субсидировать тарифы как для промышленности, так и для населения, но это ведет лишь к новым долгам.

"Как долго это может продолжаться, я не знаю, но это не может длиться вечно. Во всех этих странах очень большие долги. Так что им нужно найти какое-то структурное решение, чтобы решить эту проблему. Структурный способ — мы ускоряем энергопереход, это правда. Но мы должны понять, с технической точки зрения, что для нас доступно, а что нет", — резюмировал Дескальци.