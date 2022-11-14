МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пообещал оказать поддержку проекту по созданию завода по производству трикотажного полотна в Кабардино-Балкарии, сообщает сайт Минпромторга РФ. Ретейлеры не подтвердили отказ от партий соусов, сообщил Минпромторг

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что инвестиционными возможностями региона заинтересовался один из ведущих российских производителей изделий текстильной промышленности. В понедельник Коков во время встречи с Мантуровым в Москве рассказал о планах по строительству в регионе завода по производству трикотажного полотна.

"Сегодня производство трикотажных полотен является перспективным направлением в легкой промышленности. Выход фабрики по производству трикотажного полотна в Нальчике на производственные мощности поможет увеличить долю отечественных трикотажных полотен на российском рынке, этому проекту необходимо будет оказать поддержку", — заявил Мантуров.

Он также отметил высокие показатели индекса промышленного производства КБР: за 9 месяцев текущего года он составил 104%.

Глава КБР сообщил, что власти региона работают над созданием индустриальных парков и технопарков, с помощью которых планируется дальнейшее развитие легкой промышленности.

Кроме того, по словам Кокова, реализация проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения идет строго по графику. Планируется, что строительно-монтажные работы начнутся в 2023 году, тогда же предусмотрено приобретение части оборудования.