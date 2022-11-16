МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" намерен произвести по итогам 2022 года около 220 тысяч автомобилей, что соответствует ранее заявленным планам компании, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Президент "АвтоВАЗа" заявил о рисках недопоставок автокомпонентов

"Выйдем на объем выпуска по итогам этого года чуть менее 220 тысяч автомобилей. В принципе, те плановые показатели, которые мы намечали для себя, которые ставил перед нами наш совет директоров, возглавляемый вице премьером — главой Минпромторга Денисом Валентиновичем Мантуровым", — сказал он, выступая на форуме "Транспортная неделя 2022".

"Ситуация в "АвтоВАЗе", можно сказать, уверенная и стабильная. Но эта стабильность, она в любом случае подвержена тем вызовам, которые ощущаем все мы в последнее время", — добавил Соколов.

В прошлом году "АвтоВАЗ" не раскрывал свои данные по производству, но в целом они соответствуют продажам. Так, в 2021 году они составили более 350 тысяч машин.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили.