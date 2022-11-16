"АвтоВАЗ" сохранил прогноз по производству автомобилей в 220 тысяч штук на 2022 год
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" намерен произвести по итогам 2022 года около 220 тысяч автомобилей, что соответствует ранее заявленным планам компании, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Выйдем на объем выпуска по итогам этого года чуть менее 220 тысяч автомобилей. В принципе, те плановые показатели, которые мы намечали для себя, которые ставил перед нами наш совет директоров, возглавляемый вице премьером — главой Минпромторга Денисом Валентиновичем Мантуровым", — сказал он, выступая на форуме "Транспортная неделя 2022".
"Ситуация в "АвтоВАЗе", можно сказать, уверенная и стабильная. Но эта стабильность, она в любом случае подвержена тем вызовам, которые ощущаем все мы в последнее время", — добавил Соколов.
В прошлом году "АвтоВАЗ" не раскрывал свои данные по производству, но в целом они соответствуют продажам. Так, в 2021 году они составили более 350 тысяч машин.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221116/838842818.html