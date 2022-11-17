МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) с момента его создания в 2014 году профинансировал уже почти 1,2 тысячи проектов в 74 регионах страны, рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава организации Роман Петруца. В России к концу года увеличится число индустриальных и промпарков

В четверг на встрече с главой государств он напомнил, что ФРП предоставляет российским производственным компаниям, реальному сектору экономики, заемные средства под 1%, 3% и 5% годовых на длительный срок: от 5 до 10 лет.

"Счет проектов идет уже на сотни в год. Только в этом году мы уверенно идем к цифре 250 займов на сумму свыше 100 миллиардов рублей – это огромная для нас сумма, только в этом году. А всего за время работы фонда мы профинансировали уже почти 1200 проектов в 74 регионах страны. Ключевым фактором высокой востребованности мер поддержки фонда, я считаю, стопроцентное попадание в запрос промышленности на длинные дешевые деньги на развитие", — сказал Петруца.

Он также сообщил, что помимо низких ставок фонд предоставляет предприятию на первые три года кредитные каникулы, что позволяет построить производство, закупить оборудование. "Только с выходом на серийный выпуск, они начинают гасить основной долг. По нашему опыту трех лет более чем достаточно для того, чтобы организовать даже многие сложные производства. Такие параметры продукта привлекательны не только для самих предприятий, но все чаще и чаще в проектах я вижу в качестве партнеров коммерческие банки", — указал он.

"Все это вместе определяет очень высокое качество портфеля фонда. На сегодняшний день из тысячи с лишним профинансированных проектов меньше 3% попали в фонде в претензионно-исковую работу. Иными словами, капитал, предоставленный нам, – а это на сегодняшний день 200 миллиардов рублей, Владимир Владимирович, это государственные средства, – он сохранен и даже приумножен за счет тех небольших процентов, которые нам платят предприятия. Сейчас это уже два миллиарда в год", — добавила глава ФРП.

"Я знаю. Поэтому и Минфин, и ЦБ дают высокую оценку Вашей работе", — ответил президент.

Петруца также выразил надежду, что в 2023 году объем совокупных налогов, которые платят проекты, профинансированные при поддержке фонда, превысит сумму, которая была предоставлена фонду.