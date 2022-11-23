МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Московский автомобильный завод "Москвич" возобновил работу: на предприятии стартовало серийное производство городского кроссовера "Москвич 3", передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. В Москве разработали "зарядки" для электрокаров из российских компонентов

Серийную сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Автомобиль представляет собой модель кроссовера, он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

"Приоритетом завода станет производство электрических автомобилей на своей собственной платформе с постепенным повышением уровня локализации автокомпонентов", — отметил Мантуров.

Запуск полномасштабного производства на площадке "Москвича" обеспечит работой еще около 40 тысяч человек, подчеркнули в Минпромторге.