МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Киргизия намерена разрабатывать свои месторождения железной руды и строить железоделательные заводы, замещая импорт, сообщил в пятницу на первом Народном Курултае (собрании старейшин) президент республики Садыр Жапаров. Россия и Киргизия проведут обоснование проекта АЭС малой мощности

"В будущем мы намерены использовать собственные железорудные месторождения и строить современные заводы по переработке железной руды и производству изделий, вместо закупки железа со стороны, для строительства железных дорог, гидроэлектростанций и всех сооружений в стране", — заявил глава государства.

По его словам, сегодня Киргизия тратит миллионы долларов в год на покупку железа.

"Если на эти средства мы сможем построить современный завод по переработке железной руды, мы не только остановим отток крупных средств из нашей страны, но и принесем значительный доход в казну государства за счет экспорта", — подчеркнул Жапаров.