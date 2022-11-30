МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "Норникель" ожидает, что дефицит на рынке палладия в 2022 году составит 600 тысяч унций против предыдущей оценки в 100 тысяч, а исключение российских аффинажных заводов из листинга Лондонской биржи спровоцирует серьезные проблемы с поставками палладия в мире, говорится в пресс-релизе компании. "Норникель" намерен перенаправить экспорт на хаб в Северной Африке

"Мы ожидаем, что мировое предложение сократится на 10%, что приведет к более глубокому дефициту на рынке в 2022 г. Мы пересмотрели прогноз дефицита рынка палладия на 2022 г. с 0,1 миллиона унций в нашей предыдущей оценке до 0,6 миллиона унций и ожидаем, что в 2023 г. дефицит увеличится до 0,8 миллиона унций", — уточняется в релизе.

Компания также отмечает, что исключение российских аффинажных заводов из листинга Лондонской биржи приведет к серьезным перебоям в поставках в 2023 году, как только спрос на рынке, особенно в автомобилестроении, восстановится. Имеются все предпосылки для высокой волатильности, что нанесет ущерб всем отраслям, потребляющим палладий, добавляет "Норникель".

Профицит рынка никеля, согласно заявлению компании, в 2022 году составит 109 тысяч тонн из-за меньшей, чем ожидалось, выплавки нержавеющей стали в мире, что привело к росту дисконтов к котировкам Лондонской биржи металлов на низкосортный никель и накоплению значительных запасов чернового ферроникеля и ферроникеля. В 2023 году, согласно оценкам компании, профицит рынка никеля составит порядка 110 тысяч тонн в связи с избытком предложения со стороны производителей низкосортного никеля.