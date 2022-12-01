МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Бывший начальник управления развития транспортных коммуникаций в департаменте транспорта Москвы Максим Горин станет главой департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на три источника.

Сборочный цех автомобильного завода "Москвич"

Минпромторг надеется на принятие стратегии развития автопрома до конца года

"Новым главой департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ будет назначен Максим Горин… Все согласительные процедуры уже пройдены, и на днях указ о назначении должен подписать вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров", — сообщает газета со ссылкой на собеседника из автоконцерна, консультанта и источника, близкого к министерству.

Стратегической задачей Горина будет перезапуск автомобильных заводов в России с помощью "глубокой локализации" и разработки собственных платформ. Такая стратегия позволит перекрыть большую часть спроса российским производством. Кроме того, новому главе предстоит доработать концепцию развития электротранспорта до 2035 года, приводит газета мнение экспертов Владимира Беспалова и Сергея Бургазлиева.

Отмечается, что ранее Горин принимал участие в развитии электротранспорта и зарядной инфраструктуры Москвы и в создании и развитии фонда "Транспортные инновации Москвы". По словам источника газеты, Горин также был куратором автозавода "Москвич" со стороны дептранса.