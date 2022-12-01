МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Бывший начальник управления развития транспортных коммуникаций в департаменте транспорта Москвы Максим Горин станет главой департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на три источника. Минпромторг надеется на принятие стратегии развития автопрома до конца года

"Новым главой департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ будет назначен Максим Горин… Все согласительные процедуры уже пройдены, и на днях указ о назначении должен подписать вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров", — сообщает газета со ссылкой на собеседника из автоконцерна, консультанта и источника, близкого к министерству.

Стратегической задачей Горина будет перезапуск автомобильных заводов в России с помощью "глубокой локализации" и разработки собственных платформ. Такая стратегия позволит перекрыть большую часть спроса российским производством. Кроме того, новому главе предстоит доработать концепцию развития электротранспорта до 2035 года, приводит газета мнение экспертов Владимира Беспалова и Сергея Бургазлиева.

Отмечается, что ранее Горин принимал участие в развитии электротранспорта и зарядной инфраструктуры Москвы и в создании и развитии фонда "Транспортные инновации Москвы". По словам источника газеты, Горин также был куратором автозавода "Москвич" со стороны дептранса.