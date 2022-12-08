МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Большинство производителей пельменей в России за год смогли исправить ситуацию с качеством собственной продукции, в том числе за счет решения вопросов с сырьем, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости. Роскачество решило проверить рестораны японской кухни в России

Так, в 2021 году Протасов говорил о том, что пельмени вошли в список самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают правила хранения и производства продукта. До этого, в 2019 году, Роскачество проводило проверку отечественных пельменей, которая показала, что в стране нет ни одной марки, достойной Знака качества.

"Производители пельменей сделали серьезные выводы. Практически все они прошли диагностику качества процессов, выявили те или иные проблемы, которые вызывали у них сложности с качеством продукции на полке — это был вопрос сырья и самого производства. Более чем в 72% случаев эту ситуацию мы сумели поправить", — сказал Протасов.

По словам главы Роскачества, также исправились и производители мясной продукции. "Два года назад мы проводили исследования мясной продукции — потребителей очень сильно волновало качество колбасы и сосисок…. Последнее веерное исследование показало, что все производители исправились – скорректировали и маркировку, и рецептуры, и качество продукции, а также самого сырья", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в пятницу в 10.00 мск.