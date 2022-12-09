БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек — ПРАЙМ. Золотодобытчики Приамурья добыли 23 тонны золота в этом году, это на 3,1% или 700 килограммов больше, чем в прошлом, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, выступая с итоговым отчетом о социально-экономическом развитии Приамурья за 2022 год. Экс-чиновник минфина США объяснил, как Россия может удвоить золотой запас

"Хорошие итоги года у золотодобытчиков. В области добыто 23 тонны золота — это на 700 килограммов больше чем в прошлом году. Сохранило уровень добычи главное предприятие отрасли — компания "Петропавловск", — сказал Орлов.

Как ранее сообщили РИА Новости в минприроды Амурской области, в 2021 году недропользователи региона извлекли 22,294 тонны золота — на 6,1% меньше, чем годом ранее.

В сфере промышленности также отмечен рост: за 9 месяцев года отгружено товаров на сумму 142 миллиарда рублей, с ростом к прошлому году 5%. Добыча угля составила 3,5 миллиона тонн. В новом году ожидается увеличение добычи на Огоджинском месторождении, доложил глава региона.

Рост производства электроэнергии составил 6%. За 9 месяцев произведено более 14 миллиардов киловатт-часов. Увеличилось количество рабочих мест на предприятиях обрабатывающей промышленности — там трудятся более 13 тысяч человек, рост к прошлому году составил 2000 рабочих мест.

Также Орлов отметил, что разворот на Восток, обозначенный президентом РФ, — это большой вызов для области.

"Санкционная война, развязанная Западом, ускоряет разворот на Восток России. Амурская область благодаря своему уникальному географическому положению должна стать флагманом этого процесса и для нас это большой вызов и вместе с тем огромная перспектива", — сказал Орлов.

Одним из ключевых событий этого года он назвал открытие движения по международному мосту через Амур. С момента запуска в июне через него перевезено порядка 60 тысяч тонн грузов и грузооборот постоянно растёт, отметил губернатор. Инвестиции в Приамурье побили десятилетний рекорд

По словам Орлова, важный проект для экономики — развитие предмостовой инфраструктуры и здесь есть заинтересованность частных инвесторов, в том числе западной части страны.

"На Восточном экономическом форуме подписано соглашение о реализации проекта "Сухой порт Благовещенск". Планируется к 2025 году построить на станции Березовка грузовой терминал мощностью до 3,5 миллиона тонн грузов в год. От автомоста через Амур грузы будут идти до Сухого порта и дальше по Транссибу отправляться по всей стране", — сказал глава области.

Ещё один перспективный проект, по мнению губернатора, — железнодорожный мост Джалинда-Мохэ.

"Этот транспортный коридор сократит расстояние экспортных перевозок на 2 тысячи км и снизит нагрузку на Транссиб, БАМ и дальневосточные порты. Проект поддержан Минтрансом России и "Российскими железными дорогами". Потенциал грузовой базы оценивается более чем в 20 миллионов тонн", — сказал Орлов.