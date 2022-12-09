Москва, 9 дек – ПРАЙМ. Минстрой России работает с застройщиками над корректировкой "нулевой ипотеки" от застройщиков, сообщил в пятницу на конференции Сбербанка замглавы ведомства Никита Стасишин. Минстрой призвал продлить меры поддержки строительства

Ранее Центробанк подверг критике получившую в 2022 году широкое распространение практику "субсидирования" застройщиками жилья ипотечных ставок до экстремально низких значений, зачастую близких к нулю. В частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что так называемые ипотеки от застройщиков со ставками ниже рыночных вводят заемщиков в заблуждение. ЦБ с декабря ввел "ограничительную" макропруденциальную надбавку на выдачу ипотеки на "первичку" по договорам участия в долевом строительстве с первоначальным взносом ниже 10% и пообещал дополнительно ужесточить регулирование в случае сохранения негативных тенденций на ипотечном рынке. Прямых же мер против именно "ипотеки от застройщиков" с нерыночным уровнем ставок пока принято не было.

"Проблема в том, что у нас нет инструментов, чтобы ее (ипотеку от застройщиков — ред.) закрыть. Здесь Минстрой должен как-то посодействовать", — сказал на конференции замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов.

В ответ Стасишин согласился с отрицательным влиянием околонулевых ставок по ипотеке и заявил, что министерство ведет работу с девелоперами, в результате которой ставки должны корректироваться.

"Плохо ли околонулевые ставки? Да, плохо. Это правда. Мы писали об этом в Центральный банк, что мы с застройщиками потихонечку выйдем на немного другие ставки – 3, 4, 5%. Околонулевые… это да. Но остальные нужно смотреть, остальные ставки нормальные", — подчеркнул замминистра.