МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Стратегическая цель угольной промышленности России – сохранение действующих позиций угля как внутри страны, так и на зарубежных рынках, заявил директор департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев. Британия запустит две резервные угольные электростанции из-за холодов

"Стратегическая цель "минимум" угольной промышленности на перспективу – сохранение действующих позиций угля как внутри страны, так и на зарубежных рынках. Механизм ее достижения – это снижение негативного экологического и климатического воздействия при одновременном обеспечении потребителя качественным продуктом и минимизации роста стоимости тепловой и электрической энергии", — написал Бобылев в своей статье для журнала "Энергетическая политика".

Минэнерго, добавил он, закладывает сокращение выбросов парниковых газов к 2050 году на 25% без серьезного изменения объемов добычи угля. Для достижения поставленной цели у отрасли есть все необходимые технологические возможности, подчеркнул Бобылев.

Он также отметил, что угольная промышленность РФ "строго нацелена на реализацию ключевой цели энергобезопасности" — обеспечение защищенности экономики и населения страны от возможных угроз энергетике.

Угольная генерация, по словам Бобылева, составляет до 13% в энергобалансе России (более 25 миллионов человек получают отопление за счет угольной генерации).

"Общие запасы угля в России составляют 173 миллиарда тонн. Россия занимает второе место в мире по запасам угля с долей в 17% от общемировых запасов. С учетом текущего объема добычи в размере 440 миллионов тонн в год, запасов хватит на 370 лет", — напомнил директор департамента Минэнерго.