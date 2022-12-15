МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года и металлургической до 2030 года будут утверждены до конца текущего года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Обе стратегии до конца года будут приняты", — сказал Мантуров, докладывая президенту РФ о долгосрочных стратегиях развития автомобильной и металлургической промышленности в стране на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.