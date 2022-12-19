МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Группа "Соллерс" планирует возобновить производство восьмицилиндровых двигателей ЗМЗ в первом полугодии 2023 года, сообщает компания. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus в 2023 году

"Компания "Соллерс" возобновит производство восьмицилиндровых двигателей в первом полугодии 2023 года. Бензиновые и битопливные двигатели ЗМЗ серий 523, 524 производились на Заволжском моторном заводе (ныне — Заволжский филиал ООО "УАЗ") до 2021 года и использовались во многих известных моделях коммерческой техники и автобусов", — говорится в сообщении.

По словам директора Заволжского филиала ООО "УАЗ" Ильнура Сахабиева, в настоящее время на рынке вновь возник спрос на линейку двигателей V8 — как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. "Мы видим четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет", — подчеркнул он.

На предприятиях, задействованных в производственной цепочке, оперативно приступили к подготовке возобновления производства.

В "Соллерс" также напомнили, что 29 декабря 2021 года ЗФ ООО "УАЗ" завершил производство двигателей V-8, которое было начато в 1963 году. Всего за 58 лет производства данного двигателя была собрана 6 531 101 штука.

"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.