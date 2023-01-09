Работники Горьковского автозавода уходят в корпоративный отпуск
Работники Горьковского автозавода после новогодних каникул уйдут в корпоративный отпуск до 22 января
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Сотрудники Горьковского автозавода после новогодних праздников продолжат отдыхать, уйдя в корпоративный отпуск до 22 января включительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАЗ.
"С 9 по 22 января работникам Горьковского автозавода предоставляется плановый корпоративный отпуск. Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", — сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе, ряд подразделений ГАЗ в период корпоративного отпуска будет функционировать согласно графику проводимых работ. Так, на сборочных и автокомпонентных производствах будет проводиться модернизация оборудования.
"Также во всех подразделениях будет осуществлено сервисное обслуживание, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства", — подчеркнули на предприятии.