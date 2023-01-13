БРЯНСК, 13 янв — ПРАЙМ. Технологическая независимость российской продукции в железнодорожном машиностроении находится на высочайшем уровне, уже в прошлом году она достигла более 90%, сообщил журналистам вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров. СМИ узнали, когда в ЕС могут подготовить десятый пакет санкций

"Это одна из тех отраслей, где наша технологическая независимость находится на одном из высочайших уровней. Если брать прошлый год, то это более 90%, поэтому мы движемся дальше. Вопрос даже уже не в процентах — это 9% или 8% в зависимости от поставки импортных компонентов — они не влияют на итоговую продукцию. Исходим из того, что те компетенции, которые наработаны за эти годы, постоянно совершенствуются и продолжим развивать это направление", — сказал он, отвечая на вопрос о железнодорожном машиностроении по итогам рабочей поездки в Брянскую область.

В Брянске Мантуров посетил Брянский машиностроительный завод (входит в состав "Трансмашхолдинга"). Предприятие ведет постоянную работу по расширению линейки продукции и в 2022 году завершило модернизацию производства маневровых тепловозов, уточнили в Минпромторге РФ.

"Сегодня коллеги показали как новые модели будут производиться на этом предприятии: это прямое импортозамещение, там ставятся российские двигатели взамен зарубежного производства. Сегодня локомотивная тяга, особенно магистральная, крайне востребована особенно на Восточном полигоне, потому что мы осуществляем поставки своей продукции на экспорт в Юго-Восточную Азию, в Китай, и нужно увеличивать объемы отгрузки. А это возможно за счет тягового подвижного состава", — подчеркнул вице-премьер — глава Минпромторга.

При этом Мантуров уточнил, что на предприятии планируется начать выпуск тепловоза новой модели – четырехосного ТЭМ23. Это стало возможно в том числе благодаря господдержке: завод получил два займа от ФРП в размере 775 миллионов рублей.