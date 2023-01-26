ТАШКЕНТ, 26 янв — ПРАЙМ. Компании и ведомства Узбекистана и Киргизии подписали контракты и соглашения на общую сумму более 1,6 миллиарда долларов в промышленности и сельском хозяйстве, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли. Узбекистан проработает многостороннее соглашение по газу с Россией

Как отметили в пресс-службе, в Бишкеке состоялся узбекско-киргизский бизнес-форум с участием более 350 представителей правительств, министерств и деловых кругов двух стран. Мероприятие состоялось в преддверии визита в Киргизию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который запланирован на 26-27 января.

"По итогам форума подписан солидный пакет соглашений на общую сумму более 1,6 миллиарда долларов в химической, электротехнической, автомобилестроительной, текстильной промышленности, сельском хозяйстве, производстве строительных материалов, кожгалантерейной продукции и других сферах", — говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным узбекской стороны, в частности, подписано соглашение на поставку зерна кукурузы в Узбекистан на 100 миллионов долларов, а также по строительству комплекса по производству карбида и кальция в Киргизии.

Стороны также подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса и договорились организовать совместную сборку приборов и учета электроэнергии в Киргизии.