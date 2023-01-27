МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Правительство планирует продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей, произведенных в РФ, однако ряд требований в них может претерпеть изменения, сообщил источник РИА Новости. "Камаз" протестирует беспилотные автомобили на трассе М—11 "Нева"

С весны и до 1 февраля 2023 года, согласно постановлению кабмина, в РФ действуют упрощенные требования к производимым в стране автомобилям. Документ позволяет автопроизводителям отказаться от установки на новые машины ряда систем. В частности, ABS и ESP, а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины без подушек безопасности и с двигателями разных классов экологичности — в том числе самым низким "Евро-0".

"Действие упрощенных требований в целом планируется продлить, однако ряд параметров в документе может быть изменен, ведутся обсуждения", — отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о продлении техрегламента.

РИА Новости также направило соответствующий запрос в Минпромторг РФ.

По мнению источника, если разрешение на выпуск упрощенных автомобилей будет действовать слишком долго — это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения, особенно в таком массовом сегменте как такси. Кроме того, мера не обеспечивает необходимый спрос для импортонезависимости и локализации электронных компонентов и автокомплектующих в стране.