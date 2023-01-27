НАЛЬЧИК, 27 янв — ПРАЙМ. Объем внебюджетных инвестиций в проект по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии составил 2,8 миллиарда рублей, власти региона продолжают работу по привлечению дополнительного финансирования, сообщает региональный Минпромторг. Путин поручил утвердить паспорта инвестпроектов в сфере транспорта

В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнительно рассмотреть проект возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения.

Весной 2018 года был проведен конкурс на разработку месторождения, победителем которого стало дочернее предприятие "Ростеха". Была проведена переоценка запасов месторождения, разработано технико-экономическое обоснование проекта. Он предусматривает строительство подземного рудника, обогатительной фабрики и гидрометаллургического завода. В Тырныаузе будет осуществляться добыча и обогащение руды, гидрометаллургия – в Невинномысске в Ставропольском крае. Проект планируется реализовать к концу 2023 – началу 2024 года. Планируемые объемы добычи и переработки руды составляют до 1,5 миллиона тонн в год. Стоимость проекта составляет около 55 миллиардов рублей. В октябре 2021 года на строительной площадке начались работы по возведению горно-обогатительного комбината. Проект направлен в Минпромторг России для рассмотрения возможности его включения в перечень системообразующих предприятий РФ.

"На сегодняшний день объем внебюджетных инвестиций (в проект – ред.) составил 2,8 миллиарда рублей. В настоящее время ведется работа по привлечению дополнительного финансирования", — говорится в сообщении.

В частности, обсуждаются условия предоставления синдицированного кредита на реализацию проекта, достигнуто согласие и определен срок технической доработки документации для проведения кредитного комитета.

Отмечается, что по проекту уже выполнены работы по расчистке и планировке площадок главной вентиляционной установки, подземного закладочного и топливозаправочного комплексов.

"В 2022 году были получены разрешения на строительство подземного рудника и обогатительной фабрики. В настоящее время ведется строительство подъездной автомобильной дороги, выполнено более 60% объемов работ", — подчеркивает министерство.