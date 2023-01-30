ТОКИО, 30 янв — ПРАЙМ. Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно назвал неприемлемыми принятые Россией меры в связи с промыслом около четырех островов южных Курил. Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник. МИД объяснил отказ от консультаций с Японией по промыслам у Южных Курил

"Российский МИД сообщил 19 января о том, что в настоящее время не может согласовать сроки проведения межправительственных консультаций на основе соглашения о промысле в районе северных территорий, которые проводятся раз в год. Меры, принятые Россией, являются неприемлемыми. Правительство Японии настаивает, чтобы как можно скорее Россия согласилась на проведение межправительственных консультаций с тем, чтобы можно было начать помысел 2023 года", — сказал он.

Ранее депутат от Либерально-демократической партии Японии Такако Судзуки назвала вопрос промысла в районе Курил "вопросом жизни и смерти для японских рыбаков".

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Тэцуро Номура, отвечая на ее вопрос о том, будет ли оказана рыбакам помощь государства, отметил, что "рыбный промысел по Соглашению о рыбном промысле в районе северных территорий является очень важным для экономики региона, а также для Японии". Кремль предупредил Японию о последствиях антироссийских санкций

Как ранее МИД России сообщил РИА Новости, российское дипломатическое ведомство проинформировало Токио, что в условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению соглашения о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе южных Курильских островов.

Соглашение между правительством России и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов и занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства, указали в министерстве.