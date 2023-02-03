МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП, входит в ВЭБ) в 2022 году профинансировал 256 проектов промышленных предприятий на рекордную общую сумму — 140 миллиардов рублей, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Правительство поддержит инвестпроекты в судостроительной промышленности

"Высокий темп работы ФРП, решения об увеличении суммы займов по ряду программ и своевременная докапитализация позволили кратно увеличить объем финансирования. В 2022 году команда фонда поставила рекорд: за год российские промышленники получили льготные займы ФРП на общую сумму 140 миллиардов рублей", – отметил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, возглавляющий наблюдательный совет ФРП.

Как уточнили в министерстве, приоритетом работы ФРП в прошлом году стало финансирование масштабных проектов в транспортном машиностроении и производстве компонентной базы для автомобильной и сельскохозяйственной техники. Так, по стартовавшей именно в 2022 году программе "Автокомпоненты" было выдано 14 займов на общую сумму 45,2 миллиарда рублей. А заемщиками по этой программе стали крупные отечественные автопроизводители, в частности, "АвтоВАЗ", "Камаз", автозавод "Урал".

В целом же в том году активнее всего финансовыми инструментами фонда пользовались машиностроители – 64 проекта на общую сумму 69 миллиардов рублей, второе место заняли предприятия химической отрасли – 44 проекта на 15,1 миллиарда, а третье место досталось медицинским и биофармацевтическим компаниям – 31 проект на 12,8 миллиарда рублей.

При этом чаще всего займами ФРП пользовались промышленники из Московской области – 26 проектов на 9,2 миллиарда рублей, на втором месте Татарстан – 18 проектов на 23,1 миллиарда, третье место досталось Пермскому краю – 15 проектов на 6,4 миллиарда, четвертое место заняла Москва – 13 проектов на 12,1 миллиарда, а завершает пятерку лидеров Башкирия – 12 проектов на 1,9 миллиарда рублей.