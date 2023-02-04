МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Баварский автоконцерн BMW инвестирует 800 миллионов евро в производство электромобилей и литиевых батарей в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, сообщило руководство концерна. BMW повысила цены на автомобили в Китае

"Мы систематически переводим нашу производственную сеть на выпуск электромобилей. В Мексике мы инвестируем 800 миллионов евро в наш завод и создадим около 1000 новых рабочих мест", — рассказал член правления BMW AG Милан Неделькович в ходе церемонии в штате Сан-Луис-Потоси с участием президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Завод BMW в центральном мексиканском штате начал работу в 2019 году, там производят автомобили 2 и 3 серии, и также спортивные M2 для глобального рынка с двигателями внутреннего сгорания. Основная часть нового пакета инвестиций будет направлена на расширение производства высоковольтных литиевых батарей, кроме того под производство электрокаров на платформе Neue Klasse будут модернизированы существующие производственные лини.

Ожидается, что первые электрокары сойдут с конвейеров на заводе в Сан-Луис-Потоси в 2027 году. По словам руководства концерна, предприятие будет играть центральную роль в переходе концерна к их производству. Мощность завода составляет 150 тысяч автомобилей в год.