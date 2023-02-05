ДОНЕЦК, 5 фев — ПРАЙМ. Завод по выпуску полиэтиленовых труб в ДНР после долгого простоя получил первый крупный заказ от Республики Бурятия, заявил премьер ДНР Виталий Хоценко. Промсвязьбанк приобретет банки в ДНР и ЛНР

"Завод по выпуску полиэтиленовых труб в поселке Новый свет получил первый крупный заказ от Республики Бурятия. Нашим предприятием будет произведено 8 километров водопроводных труб, а это 2 месяца непрерывной работы. С начала запуска линии и до выпуска первой готовой трубы проходит всего 12 часов", — написал он в своем Telegram-канале.

Хоценко добавил, что предприятие возобновило работу недавно после долгого простоя.