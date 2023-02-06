МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение повысить с 300 до 500 млн рублей предельный размер субсидии, выделяемой для компенсации затрат предприятия на транспортировку промышленной продукции, практика показала, что такой механизм оказался востребован среди бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. СМИ: Минтранс предложил выплатить компенсации за изъятые за границей вагоны

В ходе совещания Мишустин сообщил, что правительство продолжает поддерживать отечественных предпринимателей в выстраивании логистических маршрутов для расширения взаимодействия с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с Россией.

"Полгода назад в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" была запущена программа компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции. Как показала практика, такие меры востребованы предприятиями — помогают им находить новые рынки и сохранять объемы поставок, несмотря на внешнее санкционное давление. Поэтому было принято решение повысить с 300 до 500 млн рублей предельный размер субсидии для одной организации всех отраслей промышленности", — сказал Мишустин.

Он добавил, что правительство также увеличит с 80% до 100% максимальную компенсацию фактических расходов на перевозки продукции лесопромышленного комплекса. "Решение будет действовать для портов Северо-Западного Федерального округа до 30 июня текущего года", — отметил российский премьер.