МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Индонезия вышла на второе место в мире по производству кобальта, обогнав Россию и Австралию и уступив только Демократической Республике Конго, передает передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные правительства США. Товарооборот России с Индонезией вырос по итогам 2022 года

"По производству кобальта Индонезия обошла других крупных игроков, включая Россию и Австралию, и вышла на второе место в мире после Демократической Республики Конго", — говорится в сообщении.

По данным агентства, расширение производства кобальта в Индонезии "стало возможным благодаря миллиардам долларов, вложенным китайскими фирмами в заводы, которые производят химический коктейль, содержащий кобальт и никель". В число инвесторов из КНР входит крупнейший мировой производитель никеля Tsingshan Holding Group, а также Zhejiang Huayou Cobalt и CATL.

Президент Индонезии Джоко Видодо возглавил усилия страны по созданию собственного производства электромобилей и аккумуляторов для них. Кобальт — наиболее дорогой из ключевых элементов этих аккумуляторов, пишет Блумберг. По данным британского агентства Benchmark Mineral Intelligence, Индонезия уже обрабатывает около половины всех запасов мирового никеля, а доля страны в мировом производстве кобальта вырастет до 20% к 2030 году.

"Каждые 3-4 месяца в Индонезии объявляют все о новых предстоящих проектах, связанных с редкоземельными металлами. Это меняет правила игры", — приводит Bloomberg слова Гарри Фишера и Грега Миллера, аналитиков Benchmark Mineral Intelligence. Эксперты также предположили, что добыча кобальта в Индонезии в 2023 году "увеличится более чем вдвое".

В октябре 2022 года министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия заявил газете Financial Times, что страна изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для кобальта, никеля и других ключевых металлов. Представитель торгово-промышленной палаты Индонезии Дидит Ратам заявлял РИА Новости, что не исключает участия России в этом альянсе.