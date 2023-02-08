2023-02-08T15:25:53+03:00
2023-02-08T15:25:53+03:00
2023-02-08T15:25:53+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230208/839732183.html
Мишустин призвал контролировать расход бюджетных средств на выпуск техники
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МИШУСТИН: НАДО КОНТРОЛИРОВАТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПУСК ТЕХНИКИ, НО НЕ НАРУШАТЬ ПРИ ЭТОМ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАЙМ, 08.02.2023
экономика, промышленность, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИШУСТИН: НАДО КОНТРОЛИРОВАТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПУСК ТЕХНИКИ, НО НЕ НАРУШАТЬ ПРИ ЭТОМ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ