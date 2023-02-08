2023-02-08T15:25:53+03:00

2023-02-08T15:25:53+03:00

2023-02-08T15:25:53+03:00

2023

https://1prime.ru/industry_and_energy/20230208/839732183.html

Мишустин призвал контролировать расход бюджетных средств на выпуск техники

Промышленность

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИШУСТИН: НАДО КОНТРОЛИРОВАТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПУСК ТЕХНИКИ, НО НЕ НАРУШАТЬ ПРИ ЭТОМ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАЙМ, 08.02.2023

экономика, промышленность, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60