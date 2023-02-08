МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля" — "Полярный литий" — получило лицензию на разработку Колмозерского месторождения в Мурманской области, говорится в сообщении "Норильского никеля". "Норникель" сдвинет реализацию крупных проектов минимум на два года

"Полярный литий", совместное предприятие "Норникеля" и горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом", получило право пользования крупнейшим в России месторождением лития — Колмозерским", — говорится в сообщении.

Партнеры планируют создать масштабное интегрированное производство от горнорудных работ и переработки до высокотехнологичной продукции, что позволит заместить импорт в Россию как литиевого сырья, так и батарейных компонентов.

По словам генерального директора "Полярного лития" Игоря Демидова, освоение месторождения даст возможность создать первое отечественное производство сырья, содержащего литий, и наладить выпуск высокотехнологичной продукции в виде тяговых литийионных батарей. "Таким образом, за счет дополнения возможностей и активов друг друга взаимодействие Госкорпорации "Росатом" и компании "Норникель" позволит ускорить построение отрасли полного цикла: от руды до накопителей энергии", — отметил топ-менеджер. Тренды 2023 года, которые могут вас обогатить

Аукцион на право разведки и добычи Колмозерского месторождения проводило Федеральное агентство по недропользованию, стартовая цена составила 1,56 миллиарда рублей. Срок пользования недрами — 20 лет.

"Колмозерский проект стартует в правильное время, когда стремительно растет спрос на литий в производстве электротранспорта и накопителей энергии. С учетом заявленных в других странах проектов по добыче лития нам необходимо двигаться быстро. Партнерство с "Росатомом" обеспечивает проекту максимальный набор компетенций и совместную интеграцию во все переделы батарейной отрасли", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента — производственного директора "Норникеля" Сергея Степанова.

Колмозерское месторождение содержит 18,9% российских запасов лития, и это наиболее перспективное месторождение литиевых руд в стране. На госбалансе по состоянию на начало 2021 года учтены запасы оксида лития в объеме 843 645 тонн. Прогнозные ресурсы Колмозерского по категории P1 составляют 13,5 миллиона тонн руды и 152,6 тысячи тонн оксида лития.