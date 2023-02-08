МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 9 февраля встретится с представителями отечественной авиаотрасли и примет онлайн-участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации, заявили в пресс-службе Кремля. Поставки регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году

"Девятого февраля в день 100-летия отечественной гражданской авиации, Путин встретится с представителями авиационной отрасли и в режиме видеоконференцсвязи примет участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства примет участие в торжественном вечере в Государственном Кремлевском Дворце, где вручит госнаграды представителям отрасли.