МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект о продлении специнвестконтрактов в автопроме до конца 2033 года, сообщает пресс-служба кабмина. Немецкий автопром начал год с оптимизмом

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов. Уточняется, что законопроектом предлагается продлить действие специальных инвестиционных контрактов в автомобильной промышленности до 31 декабря 2033 года", — говорится в сообщении.

С инициативной продлить действие СПИК до конца 2033 года в августе выступал Минпромторг РФ. В министерстве отмечали, что такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестпроектов и повысить стабильность условий их реализации. Также, по мнению Минпромторга, это позволит обеспечить создание 10-летнего горизонта планирования, увеличив привлекательность российского автопрома с точки зрения инвестиций в его развитие.

Инструмент специнвестконтрактов работает в России с 2015 года, он подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы. СПИК заключен со всеми крупнейшими российскими и иностранными автоконцернами, имеющими собственную производственную площадку в стране.