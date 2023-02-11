МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Правительство России приняло законопроект о продлении специнвестконтрактов в автопроме до конца 2033 года, сообщается на сайте правительства. Минпромторг опроверг сообщения о прекращении выдачи льготных автокредитов

"Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

С инициативой продлить действие СПИК до конца 2033 года в августе выступал Минпромторг РФ. В министерстве отмечали, что такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестпроектов и повысить стабильность условий их реализации. Также, по мнению Минпромторга, это позволит обеспечить создание 10-летнего горизонта планирования, увеличив привлекательность российского автопрома с точки зрения инвестиций в его развитие.

Инструмент специнвестконтрактов работает в России с 2015 года, он подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы. СПИК заключен со всеми крупнейшими российскими и иностранными автоконцернами, имеющими собственную производственную площадку в стране.