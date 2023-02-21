ДОНЕЦК, 21 фев — ПРАЙМ. До конца 2023 года в Донецкой Народной Республике восстановят 18 крупных и средних промышленных предприятий, заявил РИА Новости председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Власти Мариуполя рассказали о планах развития города

"У нас большие планы в загрузке действующих промышленных мощностей. Мы планируем восстанавливать и возобновлять деятельность 18 крупных и средних промышленных предприятий до конца года", — сказал он.

По его словам, к ДНР проявляют большую заинтересованность инвесторы из других регионов России и ближнего зарубежья, которые готовы создавать новые предприятия в республике.

"Это и предприятия по производству окон. Сейчас поступило предложение по металлопрофилю и по профлисту, кровельным материалам, малым архитектурным формам. Вкупе все это дает десятки и сотни рабочих мест", — отметил Хоценко.