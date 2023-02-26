МИНСК, 26 фев — ПРАЙМ. Предприятия, подведомственные министерству промышленности Белоруссии, хотят в 2023 году нарастить экспорт в Россию на 10% по сравнению с прошлым годом, заявил заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик. В Белоруссии зафиксировали рост промышленного производства

"У нас есть, чем гордиться по итогам прошлого года. Мы сработали более чем на 150% (на 50% больше экспортировали – ред.) к уровню 2021 года. Достичь такого же уровня будет сложно, но потенциал и задел, который был создан в прошлом году во взаимодействии с российскими партнерами, работа с регионами РФ дают свой результат и в этом году. Уверен, также сработаем с положительной динамикой. Надеемся, что будет около 110% по итогам года. Это напряженные цифры для наших предприятий, за которые еще придется побороться", — сказал Харитончик в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он обратил внимание, что на российский рынок выходят поставщики из других стран, в том числе Турции, Китая. "По некоторым видам продукции рынок освобождается, и все начинают активно за него бороться", — пояснил замминистра.

Харитончик также рассказал, что внимание уделяется открытию белорусских сборочных производств в России, ведется работа по поиску возможных партнеров по таким проектам, а также по развитию товаропроводящей сети в России. "Каждый завод ищет с учетом экономической целесообразности возможные варианты сотрудничества с регионами (России – ред.). Там, где имеет экономический смысл создание совместных предприятий или сборочных производств, мы на это идем. Однако важно четко понимать и просчитывать экономический эффект, чтобы не было убыточным производство, чтобы был рынок сбыта продукции", — подчеркнул он.

Харитончик заявил, что продвигается работа по реализации совместных белорусско-российских проектов по импортозамещению. "Движение есть. Некоторые проекты начинают входить в стадию финансирования и приобретения оборудования, по некоторым идет уточнение бизнес-планов, сроков окупаемости. Некоторые проекты находятся на стадии согласования или уточнения с российскими партнерами. Например, "Гомсельмаш" уже вышел на этап получения финансовых ресурсов в банке для последующего приобретения оборудования. Также хорошо продвигаются проекты Минского завода шестерен, подшипникового завода, "Салео" и ряда других предприятий", — добавил он.

В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты.