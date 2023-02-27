МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Nissan Motor Co намерен представить к 2030 году 27 новых моделей автомобилей, включая 19 моделей электромобилей, а в 2024 фингоду – модель электромобиля специально для китайского рынка, говорится в обнародованной в понедельник стратегии компании. Россиян отговаривают покупать электромобили по параллельному импорту

"Реализуя долгосрочное видение "Nissan Ambition 2030", мы намерены… улучшить способы перемещения. Мы намерены исследовать все возможности и объявляем об инициативах расширить стратегию по электрификации", — отмечается в документе.

В частности, согласно плану, автоконцерн к 2030 финансовому году, который начнется 1 апреля 2030 года, планирует представить 27 новых моделей, включая 19 электромобилей. Кроме этого, в 2024 финансовом году, начинающимся 1 апреля 2024 года, компания планирует представить модель электромобиля, предназначенную исключительно для китайского рынка.

К 2026 году автоконцерн планирует инвестировать в разработку электромобилей и гибридных автомобилей 2 триллиона иен (почти 14,7 миллиарда долларов). Автоконцерн будет стремиться к 2026 году довести долю электромобилей, включая гибридные, до 58% от продаж в Японии и до 98% от продаж в Европе. К 2030 году доля электромобилей должна будет достигнуть 55% в мировых продажах новых автомобилей компании.