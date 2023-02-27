ДОНЕЦК, 27 фев — ПРАЙМ. Добыча угля в ДНР в 2023 году сохранится на уровне прошлого года и составит примерно 3 миллиона тонн угля, заявил РИА Новости министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков. СМИ сообщили о стократном росте цен на уголь в Польше

"Я не прогнозирую в этом году открытие новых шахт и существенное повышение уровня добычи угля, думаю, объем добычи останется на уровне 3 миллиона тонн", — заявил Чертков РИА Новости.

Ранее он сообщил, что в 2022 году шахтеры ДНР также добыли 3 миллиона тонн угля.

По его словам, "увеличить добычу вполне реально, но нужны определенные инвестиции".