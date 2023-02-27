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2023
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Глава Минугля ДНР спрогнозировал объем добычи угля в 2023 году
Промышленность
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Добыча угля в ДНР в 2023 году сохранится на уровне прошлого года и составит примерно 3 миллиона тонн угля, заявил РИА Новости министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков. "Я не... ПРАЙМ, 27.02.2023
энергетика, экономика, промышленность, новости, уголь, днр, добыча
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ДОНЕЦК, 27 фев — ПРАЙМ. Добыча угля в ДНР в 2023 году сохранится на уровне прошлого года и составит примерно 3 миллиона тонн угля, заявил РИА Новости министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.
"Я не прогнозирую в этом году открытие новых шахт и существенное повышение уровня добычи угля, думаю, объем добычи останется на уровне 3 миллиона тонн", — заявил Чертков РИА Новости.
Ранее он сообщил, что в 2022 году шахтеры ДНР также добыли 3 миллиона тонн угля.
По его словам, "увеличить добычу вполне реально, но нужны определенные инвестиции".