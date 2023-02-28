МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Акционеры американского автопроизводителя Tesla подали коллективный иск против компании и ее руководителя миллиардера Илона Маска с обвинениями в обмане об уровне автономности и безопасности выпускаемых электрических машин. Илон Маск шокировал пользователей Twitter заявлением об Украине

"Ответчики делали ложные или вводящие в заблуждение заявления… значительно переоценили эффективность, жизнеспособность и безопасность технологий автопилота и полностью автономного вождения Tesla", — говорится в опубликованном тексте искового заявления.

В документе, в частности, описан ряд публикаций в СМИ об авариях с участием машин Tesla, в том числе повлекших гибель людей. Кроме того, указаны расследования американских властей в отношении технологий автопилота компании и отзывная кампания в отношении 363 тысяч электрокаров из-за сбоев в работе программного обеспечения технологии полностью автономного вождения.

Все указанные случаи, как отмечается, приводили к снижению стоимости акций компании. "В результате неверных действий и упущений ответчиков, а также резкого снижения рыночной стоимости акций компании истец и другие участники понесли значительные убытки и потери", — говорится в иске.

Истцы, являющиеся группой акционеров, как физических, так и юридических лиц, приобретали ценные бумаги Tesla с февраля 2019 года по февраль 2023 года и теперь требуют возмещения понесенного ущерба от самой компании, Маска и других представителей автопроизводителя.