МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Роскачество исследовало ликерные вина в России и составило топ лучших напитков в данной категории, среди них — белый "Портвейн" (Завод марочных вин "Коктебель") 2021 года урожая и "Херес Массандра" 2015 года, рассказали РИА Новости в организации. Муниципальные округа смогут определять, где нельзя продавать алкоголь

"Несмотря на то, что в исследовании были представлены в основном ординарные вина без выдержки, 100% всех исследованных образцов показали высокий уровень… Большинство названий производителей, вина которых вошли в "Винный гид России" в текущем году — "Массандра", "Солнечная долина", "Коктебель" — это сами по себе "знаки качества" в производстве крепленых вин", — отмечает руководитель Роскачества Максим Протасов.

Так, в топ-5 лучших ликерных вин вошли: выдержанный белый портвейн "Крымский" (производитель — "Солнечная Долина", ЗГУ "Крым") 2015 года урожая, розовое "Мускатное Фестивальное" ("Солнечная Долина", ЗГУ "Крым") 2020 года, крепкое белое "Портвейн" (Завод марочных вин "Коктебель") 2021 года, ординарный крепкий белый портвейн "Алушта" ("Массандра", ЗГУ "Крым") 2021 года, марочное крепленое белое "Херес Массандра" ("Массандра", ЗГУ "Крым") 2015 года и выдержанное красное "Черный полковник" (Солнечная долина, ЗГУ "Крым") урожая 2014 года (последнюю строчку в топ-5 разделили с одинаковым результатом два напитка).

Кроме того, Роскачество в преддверие 8 марта отметило категорию так называемых "дамских" ликерных вин, произведенных с участием мускатных сортов винограда. Лучшими в ней стали вина крымских производителей: розовое "Мускатное Фестивальное", ординарное десертное красное "Мускатель" Массандра Черный 2021 года, ординарное десертное розовое "Мускатель" Массандра Розовый 2021 года, десертное белое "Наши Традиции" (Завод марочных вин "Коктебель") 2020 года.

На высоком уровне в этом году показали себя и вина традиционной "мужской" категории, подчеркивают в организации. Лучшим образцом в исследовании в этом году стало вино категории "Портвейн". В целом, именно портвейны заняли 3 места из 5 лучших вин всего исследования.

"Стоит отметить, что в России производится в общей сложности более 380 наименований крепленых и ликерных вин, 109 из которых приходится на "портвейны" и 98 — на вина мускатных сортов. При этом число производителей вин этой категории сравнительно невелико. В 2022 году вина этого типа в России производили всего 9 производителей (для сравнения, производством тихих вин в России в общей сложности занимается более 140 предприятий)", — подчеркнул Протасов.

"Это непростая технология, требующая от винодела высокого уровня мастерства и опыта. Настоящее достояние винодельческой школы Кубани, Крыма, Дагестана, Долины Дона", — добавил он.