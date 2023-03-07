МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Крупнейший в России сухой порт в Артеме Приморского края начнут строить в апреле этого года, сообщает правительство региона. В Приморье построят крупнейший в стране сухой порт

Ранее власти Приморья сообщали, что запустить транспортно-логистический центр "Артем" планируется на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года. Инвестиции составят более 15 миллиардов рублей. Глава Приморья Олег Кожемяко заявлял, что проект признан государственным, он дает возможность увеличить объем перевозки контейнеров с 3 до 7 тысяч в сутки.

"В марте начнется создание строительного городка, а в апреле – непосредственно работы по сооружению центра", – приводят власти слова гендиректора компании-инвестора проекта "ФинИнвест" Александра Кахидзе.

Сейчас решаются земельные вопросы, вопросы присоединения к инженерным сетям, создания транспортной инфраструктуры. Предстоит построить электроподстанции, а к моменту запуска порта – новый центр питания. Также необходимо реконструировать перекресток в Артеме с созданием дополнительной полосы движения, возвести на этой же улице путепровод, сделать примыкания на трассе Артем – Владивосток.

Власти Приморья пообещали инвестору поддержку проекта и помощь в его реализации.

Сухой порт – это многофункциональный логистический центр с развитой инфраструктурой, которая позволяет владельцу груза пользоваться всеми преимуществами морского порта на суше. На базе одного центра можно будет получить целый комплекс услуг по обработке грузов. При этом ускорятся сроки доставки до конечных точек. Консолидация грузов на территории сухого порта позволит загружать и отправлять регулярные поезда.