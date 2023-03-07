МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Дефицит палладия на мировом рынке в текущем году может быть меньше, чем в 2022 году, однако все равно достичь 400 тысяч тройских унций и составить 7% от глобального спроса, в том числе из-за роста производства автомобилей, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Аналитики спрогнозировали дефицит электроэнергии в Германии

"В 2023 году на мировом рынке возможно формирование дефицита палладия в размере 400 тысяч тройских унций из-за роста производства автомобилей и действия других фундаментальных факторов", — считает он. Хазанов следом уточнил, что это 7% от мирового спроса. Близкую оценку ранее давали и крупные игроки рынка — например, согласно прогнозу "Норникеля", дефицит мирового рынка палладия в 2023 году составит 300 тысяч тройских унций.

При этом, по словам Хазанова, в 2022 году нехватка палладия на глобальном рынке может быть оценена в 550-600 тысяч тройских унций из-за спада его производства у транснациональной Sibanye-Stillwater, специализирующийся на добыче драгметаллов. В похожей ситуации оказался и крупнейший в мире первичный производитель платины Anglo American Platinum, а также южноафриканская холдинговая компания Impala Platinum, столкнувшиеся с перебоями в подаче электроэнергии на предприятия, приведших к падению выпуска металла, полагает эксперт.

Остальные же игроки не смогли воспользоваться складывающейся ситуацией из-за ограниченных возможностей для роста добычи. "В текущем же году выпуск палладия на планете может подняться, если иностранные производители решат свои технические проблемы. Однако дефицит никуда не исчезнет вследствие увеличения выпуска автомобилей в различных странах мира на фоне нахождения цен на нефть в районе отметки 85 долларов за баррель (сорта Brent — ред.) или ниже ее", — подчеркивает Хазанов.

Он также полагает, что наблюдаемый в последние несколько лет тренд на декарбонизацию транспорта за счет расширения производства электромобилей не сможет серьезно поколебать позиции палладия в глобальном автомобилестроении ни в 2023 году, ни в среднесрочной перспективе. Также как использование биотоплива в транспорте не отменит применение палладиевых катализаторов. В свою очередь, прогнозируемый водородный переход только усилит спрос на палладий, поскольку он способен впитывать в себя этого газа в 90 раз больше собственного веса, указывает Хазанов.

"Нельзя сбрасывать со счетов и использование палладия не только для переработки нефти, но и природного газа для последующего получения этилена, пропилена и других видов востребованной газохимической продукции, причем он также необходим для их очистки. Применение палладия открывает новые горизонты для тонкого органического синтеза в целях выпуска медикаментов… И, наконец, палладий может быть задействован для производства биологических стимуляторов и пестицидов для нужд сельского хозяйства, обеспечивая тем самым предпосылки для снижения использования химических средств защиты растений", — заключил эксперт.