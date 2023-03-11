МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начать переговоры для заключения соглашения о сотрудничестве по критически важному сырью для производства аккумуляторных батарей для электромобилей, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Вашингтоне. ЕС и США будут работать над энергобезопасностью Европы и Украины

"Такое соглашение будет способствовать достижению наших общих целей по увеличению объемов добычи и переработке материалов, облегчит доступ к источникам критически важного сырья", — говорится в документе.