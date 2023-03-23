МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Японский производитель Toyota Motor Corporation уведомил дилеров в Японии о планах завершить производство одного из своих популярных седанов Camry для внутреннего рынка в конце этого года, однако концерн намерен продолжить поставки этой модели за рубеж, пишет издание "Никкэй" со ссылкой на источники в компании. Япония и Германия будут сотрудничать в сфере экономической безопасности

Первое поколение Camry вышло на японский рынок в 1980 году. С тех пор внутри страны было продано в общей сложности около 1,3 миллиона автомобилей данной модели. В мире же, по состоянию на конец 2022 года, было реализовано в общей сложности более 21 миллиона данных автомобилей. Последнее — 10 поколение — вышло на рынок в 2017 году.

Издание отмечает, что Toyota Motor уже прекратило принимать заказы на Camry в Японии.

Новое поколение данной модели, которое в настоящее время находится в разработке, будет производиться исключительно на экспорт.